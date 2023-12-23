Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Aralık 2023 05:58
Göreve iade alıp meslekte iken karar bozulursa
atıyorum göreve iade olup geriye dönük haklarını alan birinden tekrar ihraç etseler geriye dönük isteyebilirler mi. çünkü tekrar göreve iade olmuş meslekte gibi düşünün. Bilgisi olan varmı

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