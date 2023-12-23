Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Aralık 2023 07:04
Branş Öğretmenlerinin Yetersizlikleri

Branş öğretmenleri adeta kendi işlerini tam yapmış gibi bir de farklı alanlara saldırmaktadır. Bunun mutlaka önüne geçilmeli branş öğretmenleri alan sınavına tabi tutulmalıdır.

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