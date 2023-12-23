Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Aralık 2023 10:26
PMYO yada POMEM den yeni mezun olan kisiler okuduğu veya başka polis okullarında kalabilirlermi
çocuğum pmyo da okuyor okul bitince okuduğu okulda kalabilirim veya başka polis okullarında görev yapmak isteyebilirim olursa nasil olur bilen varmi acaba

poolpolice
Memur
23 Aralık 2023 11:04
derslerinde basariliysa birde kurada polis okulu açılırsa kalir
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