PMYO yada POMEM den yeni mezun olan kisiler okuduğu veya başka polis okullarında kalabilirlermi

çocuğum pmyo da okuyor okul bitince okuduğu okulda kalabilirim veya başka polis okullarında görev yapmak isteyebilirim olursa nasil olur bilen varmi acaba

çocuğum pmyo da okuyor okul bitince okuduğu okulda kalabilirim veya başka polis okullarında görev yapmak isteyebilirim olursa nasil olur bilen varmi acaba