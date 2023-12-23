Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Aralık 2023 10:52
asker hemşire tayin
arkadaşlar merhaba kasım ayında evlendim eşim hemşire 2022 de atandı. zorunlu 1 yılı tamamladı. ben askeri personel olarak 1 kereye mahsus onun tanıma gidebiliyor muyum ?

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