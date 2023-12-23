Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Aralık 2023 11:10
8 bakan uygulamayan 8 yeni sistem

Son 20 yılda 8 bakan geldi .eğitimde yeni sisteme geçiyoruz. Kademeli geçiş olacak dendi.hic birinin sistemi 4 yıl devam edip bir mezun vermedi.bu senede yeni sisteme geçildi.muhtemelen seneye liselere gelecek 9.siinif öğrencileri yeni bir sistem ile karsilasacaklar

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