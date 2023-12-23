Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 11:49
DHMİ ATSEP Mİ YOKSA MERKEZ BANKASI MI

Arkadaşlar merhabalar, ben dün merkez bankası Ankara'da mühendis olarak mülakatı kazandığımı öğrendim. Ayrıca matematiksel olarak yüzde yüz DHMİ Atsep kazanıyorum. Sizce hangisi daha iyidir. Ciddi manada bilgisi olan var mıdır özellikle merkez bankası ile ilgili.


kajuun
Aday Memur
23 Aralık 2023 12:41
karşılaştırmayi kıyası bilemem ama DHMİ ozellesme söylentisi dolanıyor bilginiz olsun

memurlukyolunda
Memur
23 Aralık 2023 13:04

çok uzun zamandır var bu, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Olsa da orada içi devam ederiz. Kamu kontrolünden çıkmaz yapı olarak özelleşse de

kajuun, 39 dk. önce
karşılaştırmayi kıyası bilemem ama DHMİ ozellesme söylentisi dolanıyor bilginiz olsun
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