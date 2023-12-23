Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


23 Aralık 2023 12:26
Ticaret İl Müdürlükleri-Ünvan Değişikliği
Ticaret İl Müdürlüklerine tercih yapmayı düşünüyorum.Aynı zamanda hukuk okuyorum.Ünvan değişiklikleri ne sıklıkla açılır, geçiş zor mu? Bilgisi olan varsa bizi aydınlatabilir mi?

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