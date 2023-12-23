KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


23 Aralık 2023 12:37
merhaba
79 puanla mekatronik bölümüne atama gelirmi arkadaşlar

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