KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Aralık 2023 13:20
Bakanlık sözleşmeli personel mi üniversite de memur mu

Bakanlık il müdürlüğünde sözleşmeli büro personeli mi yoksa üniversite de bilgisayar işletmenliği mi daha iyi

Üniversitede yükselme sınavları oluyor mu ya da şef olunca maaş yükseliyor mu


Farukcuk
Aday Memur
23 Aralık 2023 14:26

hangi bakanlık olduğuna göre cevap değişir.

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