Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Aralık 2023 14:06
Koruma ve güvenlik mesai

Ayda 16 gün 12 saat üzerinden çalışan Koruma ve güvenlik 4/b personeli 192 saat calışmış oluyor fazla çalışmış oluyormuyuz?

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