Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


23 Aralık 2023 14:49
Strateji Dairelerindeki Mali hizmetler uzmanı Şef in üstü müdür?

Evet arkadaşlar mali hizmetler uzmanı kariyer mesleği olduğundan yola çıkarak şef mi daha üst yoksa uzman mı bilenler açıklarsa sevinirim

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