Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 15:27
Şeker fabrikası tarım teknikeri alımı hakkında bilgi

Türkşeker tarım teknikeri alımı yapıyor iş hakkında bilgisi olan varsa yazabilir mi?

Maaşı nasıldır yol yemek durumu vs nasıldır?

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