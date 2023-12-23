Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 15:30
DHMİ AIM?e Tercih Verecekler
2023/2 alımında Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanlığıma tercih yapacaklar var mıdır?

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyor657 'dan((4/a) 399'a (KİT) kurumlar arası nakil mümkün mü?BOTAŞ 121 Kişilik alımDHMİ becayiş talepleridhmi atsep mi yoksa merkez bankasi miTMO atananlar2023/2 atama Türk Şeker ve TMO kurumları hakkında bilgi verebilecek olan var mı?

Sözlük

Uyuyamayan ayı ailesi 4 Bugün olanlar 3 Soda ve çekirdek 3 kısa günün karı 2 ucuz alkol ölümleri 3 naga maya 1 cosby ailesi 4 Aşk gerçekten var mı 2 arama geçmişinden kişilik analizi 2 İçinden geleni söyle 2

Son Haberler

Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdiReeskont ve avans işlemlerine yönelik faiz oranı belirlendiİki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıHSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklamaHasan Arat: Beşiktaş her şeyin üstesinden gelir

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi