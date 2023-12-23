Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Aralık 2023 16:15
Malulen emeklilik

Malulen emeklilikte polnette yazan maas mi aliniyor birde tazminat aliniyormu 2013 girisliyim


Zeytun31
Memur
23 Aralık 2023 16:24
maaş ne görünüyor?

bbtl3858
Memur
23 Aralık 2023 16:41

9 bin

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