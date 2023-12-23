Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Aralık 2023 16:28
Görev yeri değişikliği, görev listesi

Merhaba, meslek büyüklerim Günlük görev listesin A bölgesinde görevli iken komiserin sözlü talimatıyla B bölgede çalıştığım sırada rapor yedik, ( görevi savsaklamak)

görev listesi cumadan atıldı, pazar olay gerçekleşti, pazartesi günü görev listesi tekrar düzenlenerek B bölgesi olarak düzenlenmiş, bunun yasal olma durumu nedir, idare mahkemesinde kullanılabilir mi, 2 evrakta elimde mevcut

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