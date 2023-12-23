Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 16:35
Devlet memurluğundan öğretim görevliliğine geçiş nasıl olur?
Kadrolu devlet memuruyum. Öğretim görevliliği sınavını kazandım. Geçiş için muvafakat mı gerekir istifa mı? Birde üniversite nin keyfi olarak sözleşme yenilememe durumu olabilir mi?

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