Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 16:59
Dhmi tazminat

Tazminatlar onaylanmış herkesi 1 gruba geçirmişler dhmide düz memur maaşı 68-70 k civarı olacak herkese güle güle harcamalar

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