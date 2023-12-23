Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Aralık 2023 17:28
Yardım Lütfen
Aynı kpss puanıyla sağlık bakanlığına 2 kere sözleşmeli atanma ihtimali var mı?

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