Memur zammı % 47 mi :(

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram; memur zammı konusunda şu açıklamaları yaptı; ?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ?Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında artış yapılacağını öngörüyoruz? dedi. Burada hesaplama şu şekilde: Son 6 ayın enflasyon farkına toplu sözleşme farkı ve refah payı eklenecek.

Son 5 ayın enflasyon farkı yüzde 33.65 seviyesinde. Yüzde 3.30 seviyesinde aralık ayı enflasyon beklentisi var. Bununla birlikte son 6 ayın enflasyon farkı yüzde 38?ler civarında olacak.

Buna haziran ayında yapılan toplu sözleşme zammı (yüzde 6), Ocak 2024?teki toplu sözleşme farkı (yüzde 15) kadar yani 9 puan kadar bir toplu sözleşme zammı yapılacak. Yüzde 38?lik enflasyon farkına yüzde 9 eklersek yüzde 47 civarında olur. Bu da refah payı ile birlikte yüzde 50?ye yakın bir artış demektir

Bu habere göre refah paysız zam % 47 zaten refah payı beklentiside zayıf.