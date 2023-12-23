Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Aralık 2023 17:45
Memur zammı % 47 mi :(

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram; memur zammı konusunda şu açıklamaları yaptı; ?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ?Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında artış yapılacağını öngörüyoruz? dedi. Burada hesaplama şu şekilde: Son 6 ayın enflasyon farkına toplu sözleşme farkı ve refah payı eklenecek.

Son 5 ayın enflasyon farkı yüzde 33.65 seviyesinde. Yüzde 3.30 seviyesinde aralık ayı enflasyon beklentisi var. Bununla birlikte son 6 ayın enflasyon farkı yüzde 38?ler civarında olacak.

Buna haziran ayında yapılan toplu sözleşme zammı (yüzde 6), Ocak 2024?teki toplu sözleşme farkı (yüzde 15) kadar yani 9 puan kadar bir toplu sözleşme zammı yapılacak. Yüzde 38?lik enflasyon farkına yüzde 9 eklersek yüzde 47 civarında olur. Bu da refah payı ile birlikte yüzde 50?ye yakın bir artış demektir

Bu habere göre refah paysız zam % 47 zaten refah payı beklentiside zayıf.


sifonyally
Memur
23 Aralık 2023 17:50

Bayrama söyle enflasyon hesaplarken bakkal hesabı yapmasın


Umut0621
Genel Müdür
23 Aralık 2023 18:07
Şu bayram nasıl yeminli müşavir olmuş? devlet yeniden kpss'ye soksun. Çok kötü bir matematik bu. Kümülatif toplama işlemini nornal toplama işlemi ile yapıp çarpma ve bölme bilmeyen birisi müşavir olmuş

alimemet61
Memur
23 Aralık 2023 18:24

Bu zamana kadar çeşitli konularda defalarca yapılan hesaplamalara rağmen Muhammet Bayramı takip edip avel avel soru soranlara 25 zam yapılacakmış

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