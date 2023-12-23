KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 18:44
Muhasebe lise

Arkadaşlar liseden muhasebe atamasıyla alakalı kimse birşey yazmamış. Daha önce alım oldu mu veya puanlar nerelerde gezer bilgisi olan var mı

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