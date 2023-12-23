Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 18:55
Şeker Fabrikaları Bilgisayar Teknikerliği Alımı Hk.

Merhaba Arkadaşlar Şeker Fabrikaları Bilgisayar Teknikeri alımı yapıyor Ankara'ya çalışma şartları, maaş, özlük hakları vs. bilgisi olan varmı. Yorumlarınız için Teşekkürler.

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