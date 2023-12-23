Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Aralık 2023 19:45
Zabıta Olmaya Hak Kazandım Ancak EGM Personeliyim

Merhaba dostlar.

Şu an aktif olarak Emniyet personeliyim. Ve belediyenin zabıta alımını asil olarak kazandım. İki memuriyette kadrolu. Kadroludan sözleşmeliye geçişte istifa edip geçilebiliyormuş ancak kadroludan kadroluya geçişte ?muvafakatname? alınması gerekiyormuş. Bu süreçte emniyet gitmem için bana izin verir mi? Vermez ise ilerleyen süreç ne olur? Bu konuda çok bir bilgi bulamadım. Bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Herkese iyi forumlar dilerim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
23 Aralık 2023 19:50
Kurumlar denk ya da alt unvana geçişlerde genelde muvafakat vermezler. Bu durumda yapabileceğiniz bir şey yok. Özlük hakları bakımından daha iyi Üst bir unvana atansaydınız muvafakat alırdınız alamasanız bile mahkeme yoluyla alırdınız muhtemelen. Ancak denk ya da alt unvanlarda takdir kurumun ve mahkeme de aleyhinize karar verebilir. Buna göre bir araştırma yapmanızı ve ona göre karar vermenizi tavsiye ederim.

keeerooo
Aday Memur
23 Aralık 2023 20:18

Şöyle ki ben çarşı ve mahalle bekçisiyim zabıta şu an hem özlük hakları olarak hem çalışma olarak hem de maaş olarak çalıştığım yerden daha iyi şartlarda. Duyumuma göre maaş olarak bile daha yüksekse geçerli bir sebep demişlerdi. Bunun doğruluk payı nedir?

hsnd, 39 dk. önce
Kurumlar denk ya da alt unvana geçişlerde genelde muvafakat vermezler. Bu durumda yapabileceğiniz bir şey yok. Özlük hakları bakımından daha iyi Üst bir unvana atansaydınız muvafakat alırdınız alamasanız bile mahkeme yoluyla alırdınız muhtemelen. Ancak denk ya da alt unvanlarda takdir kurumun ve mahkeme de aleyhinize karar verebilir. Buna göre bir araştırma yapmanızı ve ona göre karar vermenizi tavsiye ederim.
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