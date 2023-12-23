Zabıta Olmaya Hak Kazandım Ancak EGM Personeliyim

Kurumlar denk ya da alt unvana geçişlerde genelde muvafakat vermezler. Bu durumda yapabileceğiniz bir şey yok. Özlük hakları bakımından daha iyi Üst bir unvana atansaydınız muvafakat alırdınız alamasanız bile mahkeme yoluyla alırdınız muhtemelen. Ancak denk ya da alt unvanlarda takdir kurumun ve mahkeme de aleyhinize karar verebilir. Buna göre bir araştırma yapmanızı ve ona göre karar vermenizi tavsiye ederim.

Kurumlar denk ya da alt unvana geçişlerde genelde muvafakat vermezler. Bu durumda yapabileceğiniz bir şey yok. Özlük hakları bakımından daha iyi Üst bir unvana atansaydınız muvafakat alırdınız alamasanız bile mahkeme yoluyla alırdınız muhtemelen. Ancak denk ya da alt unvanlarda takdir kurumun ve mahkeme de aleyhinize karar verebilir. Buna göre bir araştırma yapmanızı ve ona göre karar vermenizi tavsiye ederim.