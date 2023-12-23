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Editörler : Lanet


23 Aralık 2023 20:14
Rap'tir Sevilesi

Rap?tir Sevilesi

Rap?tir sevilesi Gavs-ı Sâki mübarek eli öpülesi

Duaların alınası, yuva kurulası şiir ilan edilesi

Helaldir Rap bu benden bilinesi, hesabı kesilesi

Nakşi, Kadiri, Halveti, Bektaşi sevilesi sevilesi

Meczup barış

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