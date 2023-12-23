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Editörler : Lanet


23 Aralık 2023 20:19
Yeni İsim arayışım

Malum yabancı hayranlığımız üst düzeyde. Yeni yayınladığım albümde isim değişikliği yapabiliyorum. Öneriniz olur mu??

https://www.youtube.com/watch?v=fTHeaLXWXJw&list=PLw9TS7vJXOIGp_waVpI8kKlOr27ved5jn

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