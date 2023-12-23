%15 vergi dilimi?!!

Aralık maaş ve ekdersine bakıldığında hemen hemen tüm öğretmenlerin %27 vergi dilimine girdiği aşikar. Temmuz ve aralık ücretlerimiz kıyaslandığında neredeyse 4000 tl daha vergi kesintisi olmuş. Her seferinde dile getirmeye çalışıyorum bu ülkede maalesef çok ciddi bir vergi adaletsizliği var bu ülkede en yüksek vergileri kamu personeli veriyor eğer bir değişiklik olmasa 2024 te çok daha yüksek vergi kesintilerini yaşayacağız vergi dilimi artışları yeterli olmadığından seneye muhtemelen mart gibi %20 Ağustos gibi %27 ve yılın sonuna doğru %35 vergi dilimine girme ihtimalimiz kuvvetle muhtemeldir bu da demektirki verilen zamlar kepçe ile geri alınacaktır. Sendikaların ilk ve kırmızı maddesi vergi dilimi olmalı. ÇÖZÜM: TÜM MEMURLARIN vergi dilimi %15 SABİTLENMELİ.!!!

Aralık maaş ve ekdersine bakıldığında hemen hemen tüm öğretmenlerin %27 vergi dilimine girdiği aşikar. Temmuz ve aralık ücretlerimiz kıyaslandığında neredeyse 4000 tl daha vergi kesintisi olmuş. Her seferinde dile getirmeye çalışıyorum bu ülkede maalesef çok ciddi bir vergi adaletsizliği var bu ülkede en yüksek vergileri kamu personeli veriyor eğer bir değişiklik olmasa 2024 te çok daha yüksek vergi kesintilerini yaşayacağız vergi dilimi artışları yeterli olmadığından seneye muhtemelen mart gibi %20 Ağustos gibi %27 ve yılın sonuna doğru %35 vergi dilimine girme ihtimalimiz kuvvetle muhtemeldir bu da demektirki verilen zamlar kepçe ile geri alınacaktır. Sendikaların ilk ve kırmızı maddesi vergi dilimi olmalı. ÇÖZÜM: TÜM MEMURLARIN vergi dilimi %15 SABİTLENMELİ.!!!