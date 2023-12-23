Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Aralık 2023 20:22
%15 vergi dilimi?!!
Aralık maaş ve ekdersine bakıldığında hemen hemen tüm öğretmenlerin %27 vergi dilimine girdiği aşikar. Temmuz ve aralık ücretlerimiz kıyaslandığında neredeyse 4000 tl daha vergi kesintisi olmuş. Her seferinde dile getirmeye çalışıyorum bu ülkede maalesef çok ciddi bir vergi adaletsizliği var bu ülkede en yüksek vergileri kamu personeli veriyor eğer bir değişiklik olmasa 2024 te çok daha yüksek vergi kesintilerini yaşayacağız vergi dilimi artışları yeterli olmadığından seneye muhtemelen mart gibi %20 Ağustos gibi %27 ve yılın sonuna doğru %35 vergi dilimine girme ihtimalimiz kuvvetle muhtemeldir bu da demektirki verilen zamlar kepçe ile geri alınacaktır. Sendikaların ilk ve kırmızı maddesi vergi dilimi olmalı. ÇÖZÜM: TÜM MEMURLARIN vergi dilimi %15 SABİTLENMELİ.!!!

Çok Yazılan Konular

Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?2024'te uzman olan öğretmenlerden Aralık'ta tazminat alan var mı?Nasıl bir eğitimden mi yanayız!? Tam da böyleÖğretmenlerden 'yaz saati' protestosuRehberlik dersine okul rehber öğretmeni girsinNe Yaparsa Yusuf TEKİN'den MEMNUN Oluruz ?Keşke bir protokol de yemek şirketleriyle yapılsa !Okulda branşında tek öğretmen olan birisi norm fazlası olur mu?Maaşı 100 bin TL olmayan öğretmen verimli olamazCan güvenliği tayin

Sözlük

sanatçı 1 Kendi kendine gülmek 2 şu an çalan şarkı 4 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 3 komşudan onluk istemek 1 Maestro 2023 1 Torpil 2 yığma bilgi 1 tasarruf 1 En kötü özelliğiniz ne diye sorulduğunda kendini övmeye başlayan 2

Son Haberler

İYİ Parti'den 'Milli yas ilan edin' çağrısıSiyasilerden şehit haberleri sonrası art arda başsağlığı mesajlarıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için taziye mesajıMerkezi Yönetim Bütçe Teklifi, Meclis'teWout Weghorst: Çok şey kaybettim

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi