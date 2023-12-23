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Editörler : oto-danisman-expert


23 Aralık 2023 20:29
kiralık daire

Bağcılar Sancaktepe Mahallesinde,dükkan üstü,1.kat,1+1 dairemizi kiraya vermek istiyoruz.Kirayı aksatmadan ödeyecek uygun bir kiracı arıyoruz.Dairemiz Bağcılar meydana çok yakındır.Kira bedeli 10.000 TL'dir.İletişim için Girgin Emlak Tel: 0534 964 8793

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