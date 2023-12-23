Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Aralık 2023 20:32
izin almam mümkün mü ki?

arkadaşlar yurtdışında gerçekleştirilecek (bizdeki "ISIF" programı gibi) bir yarışma ve sergi konulu bir programa katılım sağlamak için dilekçe verirsem sizce 3 gün izin almam mümkün olur mu (izin tarihi de ara tatil sonrası 5 ila 7 şubat tarihleri arası ama 5 ve 7 şubat da dahil.), yani direkt red edilecek ise yazmayayım diyecektim.

teşekkürler

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