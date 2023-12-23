KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Aralık 2023 21:05
Kadroludan sözleşmeliye tercih

Kadrolu olarak çalışan bir memur merkezi alımda yer alan sözleşmeli alım yapan kuruma başvuru yapabilir mi? Bu konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?


Mehmet-şeker
Şef
23 Aralık 2023 21:07

Bayılıyorum böyle sorulara yaa ;)


roncattoo
Aday Memur
23 Aralık 2023 21:10

İnsan gibi soru sorduk karşılığında da insan gibi cevap verirsen sevinirim.sevinirim.


Mehmet-şeker
Şef
23 Aralık 2023 21:13

Ben de insan gibi fikrimi belirttim defalarca kez sorulmuş ve cevaplanmış bi soru görünce ;)

roncattoo, 1 saat önce

İnsan gibi soru sorduk karşılığında da insan gibi cevap verirsen sevinirim.sevinirim.

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