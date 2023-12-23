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Editörler : **sude**


23 Aralık 2023 21:34
Kelebek etkisi ve tezatlar

Cidden yaşadığımız her olayın birbiriyle bağlantısı var. Özellikle zıt durumlarda bunlar sıklıkla yaşanıyor.Birbiriyle alakasız gibi görünse de zıt kutuplarin olaylara etkisi büyük.

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