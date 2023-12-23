KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Aralık 2023 22:25

Ticaret alımını iibf ler nasıl puanlarla tercih etti?
Ticaret alımında puan yığılmaları nasıl? Lütfen yoğun bir katılım olsun

Bu ankete 1 saat 20 dakikada, 9 kişi oy kullandı

Ticaret alımında puan yığılmaları nasıl? Lütfen yoğun bir katılım olsun

Mehmet-şeker
Şef
23 Aralık 2023 23:41

85 üzeriyle tercih edenlerin halihazorda memur olduğunu düşünüyorum ;)

Toplam 1 mesaj

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