Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Aralık 2023 00:01
2024 yariyil özür grubu atamasi

Kılavuz bu hafta yayınlanır. Görev yeri belgesini kılavuz yayınlandıktan sonramı almali acaba?


Egeliyarim
Aday Memur
24 Aralık 2023 01:10
ben 2021 eylül atamasındayım kadroya geçtim tayin istiyebiliyor muyum
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