KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 00:22
Çevre Şehircilik + GSB Personeli Ticarete Başvuru Yaparken İki kere düşünün

Sgk ya atananların başvuru yapması falan çok normal de GSB ve ÇŞB çalışanıysanız boş yere çalışma şartlarınızı riske atıp hem de başkasının alımına da engel olmayın. Güzel kurumlarınızda devam edin hayatınıza derim.


Mehmet-şeker
Şef
24 Aralık 2023 00:41

İyi söylüyorsun dibine kadar haklısın saygım sonsuz da. Sence umurlarında olur mu ;)

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