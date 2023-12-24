Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Aralık 2023 01:54
Biküspit Aort Askerlik
Arkadaşlar herkese merhaba Biküspit aort hafif ay askerliğe engel midir muaf mı tutuluyor Biküspit aort olup askerlik yapan var mı ya da muaf olan var mı yardımcı olur musunuz rica etsem önemli çünkü

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