Biküspit Aort Askerlik

Arkadaşlar herkese merhaba Biküspit aort hafif ay askerliğe engel midir muaf mı tutuluyor Biküspit aort olup askerlik yapan var mı ya da muaf olan var mı yardımcı olur musunuz rica etsem önemli çünkü

Arkadaşlar herkese merhaba Biküspit aort hafif ay askerliğe engel midir muaf mı tutuluyor Biküspit aort olup askerlik yapan var mı ya da muaf olan var mı yardımcı olur musunuz rica etsem önemli çünkü