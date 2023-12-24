Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Aralık 2023 04:23
MEB 2024 Öğretmen Atama Sayıları Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı norm işlemleri Kasım ayında tamamlandı. 2024 öğretmen atamaları belli oldu. Resmen duyurulması bekleniyor.

Kaynak: https://baskatip.com/meb-2024-ogretmen-atama-sayilari-belli-oldu/

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