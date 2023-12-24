Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2023 09:18
Hizmetli

Eşim hizmetli olarak atandı . Eş durumundan tayin nasıl olur ? Kaç yıl geçmesi gerekir

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Sözlük

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