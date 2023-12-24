KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 09:52
Kurum avukatlığı puanları

Arkadaşlar merhaba. Avukatlık için kıdem şartı istemeyen kurumları yazacak arkadaşların puanları nedir? Zaten kıdemsiz az kadro var en azından bir öngörümüz olur. Ben 93.8 puanla ilaç kurumu ve hazineyi yazacağım

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