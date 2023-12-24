Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Aralık 2023 11:11
tayin cezaları lütfen yardım
Arkadaşlar eğitim tayini iptalinden dolayı alınan 1 yıllık ceza iller arasını etkiler mi yoksa sadece mazeret tayinleri için mi geçerli bilenler yazarsa sevinirim

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