Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Aralık 2023 11:20
Ocak 2024'te ek ders 150 TL olmalı

Arkadaşlar şuan aldığımız ek ders ücreti gerçekten çok komik. Şuan kadrolu öğretmenin bir ek ders ücreti 64 lira. Ocakta gelecek yüzde 50 zamla 96 lira olacak fakat hepimiz biliyoruz ki iğneden ipliğe herşeye zam geliyor. Ocak ayından itibaren bir ek ders ücreti en az 150 lira olmalıdır. Sendikalar bunun için bakanlık ile derhal temasa geçmelidir.


Anuşirvann
Genel Müdür
24 Aralık 2023 11:26

Kesinlikle katılıyorum buna. Ek ders ücreti maalesef çok düşük kaldı. Bununla ilgili bakanlık umarım bir çalışma başlatır. Ocakta ek ders ücreti minimum 150 lira olmalıdır.


bulaşşıkk
Memur
24 Aralık 2023 11:29

Bu tepkisizlik ve birlik olamayış devam ettikçe bırak arttırmayı düşürürler bile ekdersi.

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