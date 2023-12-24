KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 13:04
Ticaret Bakanlığı Kadroları = ZABITA / FARK YOK GÖREV TANIMI AYNI

Büro Personelinden Uzak, Saha ağırlıklı markete denetleyecek dükkan denetleyecek

Masa Başı bir iş değil.

Yüksek temposu ve Bazı bölgelerde ciddi servis sorunları olan birim...

Zabıtadan tek farkı Ticaret Bakanlığına bağlı olması...

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