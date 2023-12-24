Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Aralık 2023 13:09
LİYAKAT Sorunu Neden Çözülemiyor? Nedir Çözüm yolu ?

Çözülemediği gibi her sene daha da kötüye giden bu durum için bir çözüm yolu yok mu ?

Nereye elimizi atsak bir liyakatsizlik ve nepotizm var ?

Bila isteyerek mi çözülmüyor faydacı bir yaklaşımla?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
24 Aralık 2023 14:34

Siyasetin işin icinde oldugu hic bir yerde liyakat olmaz. Liyakat olacaksa onceden yukselmemnin, göreve gelmenin bir kurali olmalidir.

Müdür yardimcisi olmanin bile kurali var ama ilçe müdürü olmanin kurali yok mesela.

O yüzden abuk subuk adamlar ilçe müdürü olabiliyor. Yeterki adami olsun.

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