Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Aralık 2023 13:12
Ünvan değişikliği hakkında.

İyi günler, sırasıyla eğitimlerim; 1999 yılında Lise - Sağlık Memuru,

2010 yılında Lisans - İktisat Fakültesi

2012 yılında Yüksek Lisans - Sağlık Kurumları İdaresi

2016 yılında Meslek Yüksek Okulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

&

Sağlık memuru (657) olarak çalışıyorum. Bu bilgiler neticesinde;

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ünvan değişikliği sınavına girme ve ünvan değiştirme hakkım var mı? Teşekkürler.


xLmx
Memur
24 Aralık 2023 14:30
bunu bende merak ediyorum
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