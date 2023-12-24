Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2023 14:12
Yılbaşını neden kutlamamamız gerekiyor ?

Müslüman olmayan yabancıların yılbaşı gecesini kutlama nedeni Haşa Allah?ın oğlu olduğunu iddia ettikleri İsa Peygamberin doğum gününü kutlamasıdır. İhlas Suresin de belirtildiği gibi Allah doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Bu sebepten ötürü Yılbaşını Kutlamak şirktir. Biz müslümanlar uyanık olmalıyız. Yılbaşını kutlama nedenini bilip bu şirke katılmamalıyız. Aynı zamanda milli piyango bileti alma gibi yılbaşı kutlama etkinliklerine katılmamalıyız.


bonora2626
Aday Memur
24 Aralık 2023 14:16
isteyen kutlar, istemeyen kutlamaz. çok kasmayın kendinizi

mgkh
Aday Memur
24 Aralık 2023 14:54

Adamlar hz isa'nın doğumunu kutluyor.

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