Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Aralık 2023 14:12
Yılbaşını neden kutlamamamız gerekiyor ?

Müslüman olmayan yabancıların yılbaşı gecesini kutlama nedeni Haşa Allah?ın oğlu olduğunu iddia ettikleri İsa Peygamberin doğum gününü kutlamasıdır. İhlas Suresin de belirtildiği gibi Allah doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Bu sebepten ötürü Yılbaşını Kutlamak şirktir. Biz müslümanlar uyanık olmalıyız. Yılbaşını kutlama nedenini bilip bu şirke katılmamalıyız. Aynı zamanda milli piyango bileti alma gibi yılbaşı kutlama etkinliklerine katılmamalıyız.


xLmx
Memur
24 Aralık 2023 14:27
biz zaten kutlamiyoruz :)

ABlood
Aday Memur
24 Aralık 2023 14:28

Yılbaşının diğer günlerden ne farkı önemi var ki tıpkı sevgiler günü anneler günü bilmem ne günü gibi hiç bir önemi yok benim adıma , kutlayacak kişi için gün farketmez gider annesine eşine sevdigine hediye alır sarılır özellikle yıl başı tam bir saçmalık

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