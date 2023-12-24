Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2023 14:25
Avukat öneri

Merhaba

İdare hukuku için istanbulda tavsiye edeceğiniz avukat varmi ?

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