Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Aralık 2023 14:25
ETİ Maden Ankara Genel müdürlük

Merhaba Arkadaşlar Eti maden Ankara memur maaş ve özlük hakları çalışma koşulları hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz orada çalışan yada koşulları bilen kişiler var ise

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