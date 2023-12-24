KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 14:39
C# Programlama Dili Bildiğini veya C# Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.

Bitirme projemi C# kullanarak yapmıştım, başlıktaki isteneni karşılar mı?

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