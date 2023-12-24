Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 14:39
cumhuriyet üniversitesi

Cumhuriyet üniversitesinde çalışan var mı?

Çalışma şartları nasıldır?

Teknik personel ne iş yapar ?

Çok Yazılan Konular

Memur olarak Atanmaya hak kazandım ancakÜniversite de tayin durumuZabıta Olmaya Hak Kazandım Ancak EGM PersoneliyimZabıta memuru ünvan değişikliğiÜniversite memurluğu nasıldır?Belediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?İzmir - Ankara arası yer değiştirmeiskide mühendis olarak çalışmak( inşaat mühendisi)Belediye mi üniversite mi ?Tahsildarlık Gorevi İstemiyorum

Sözlük

Voleuses 2023 1 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri 1 Wajib 2017 1 yığma bilgi 1 ladikli ahmet hüdai hazretleri 1 cosby ailesi 2 Soda ve çekirdek 3 Çağımızın vebası 6 Bugün olanlar 1 En kötü özelliğiniz ne diye sorulduğunda kendini övmeye başlayan 2

Son Haberler

2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandıSosyal medya üzerinden Atatürk'e ve şehitlere hakarete gözaltıGazze'ye düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktıŞehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebiÖmer Çelik'ten Özgür Özel'in terörü lanetleyen bildiri için şart öne sürmesine tepki

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi