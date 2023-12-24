Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Aralık 2023 14:50
memleket tayin
Polis kendi memleketinde çalışabilir mi büyükşehir olup olmaması önemli mi lütfen cevap

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