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Editörler : Lanet


24 Aralık 2023 15:27
Coşam Coşam

Coşam Coşam

Buyurdu Molla Murad Nakşibendi Hocamız Şiirinde

Kime Mevla olursam ben Ali Onun Mevlasıdır dedi

Peygamberin Hadisi Mustafa?sı en fevkaladesi?dir

Ve dua etti Peygamber ?? Allah?ım Hüseyin?i seveni

Sende sev?? bu duasını Peygamber bize hediye etti

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Nasıl kaçarki bu fırsat bu mu Allah?ın sevdiği olmak

Fırsattır bu bize Gavs-ı Sâki?yi tövbeme şahit tutmak

Kahta Menzil köyü ulaşam ve suyuna kavuşam içem

Tövbe alam adap yapam on dakkada Rabbi?ye kavuşam

Güzeller güzeli Peygamber evlatlarıyla coşam coşam

Meczup Barış

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