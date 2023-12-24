Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2023 16:13
Aile Yardımı ?
%50 zam gelmesi durumunda eş yardımı ne kadar olur ?

ExpertE
Daire Başkanı
24 Aralık 2023 16:45

%50 kadar artar be adam hesapla bordrondan bunu da sormayın artık!


KamudaMemur
Genel Müdür
24 Aralık 2023 16:57

Ziya o kadar eksi yiyorsun hala düzeltme yapmıyorsun yorumlarında. Aile terbiyesi almamış Ziya. Herkese küfür edeceğine güzelce insan gibi yorumlar yaz lütfen.


murat_326
Şube Müdürü
24 Aralık 2023 17:14

Kardeş yanlış biliyorsun net maaşına %50 gelecek aile yardımı net maaşının içinde, şuan aile yardımı 1158 lira bunu yüzde 50 ile çarp ne çıkacak. Benim bildiğim aile yardımına ve çocuk parasına cuzri miktarda gelecek 50-100 lira gibi

ExpertE, 58 dk. önce

%50 kadar artar be adam hesapla bordrondan bunu da sormayın artık!


Aksak bey
Daire Başkanı
24 Aralık 2023 17:17

Kardeş sen yorum yapma mümkünse

murat_326, 29 dk. önce

Kardeş yanlış biliyorsun net maaşına %50 gelecek aile yardımı net maaşının içinde, şuan aile yardımı 1158 lira bunu yüzde 50 ile çarp ne çıkacak. Benim bildiğim aile yardımına ve çocuk parasına cuzri miktarda gelecek 50-100 lira gibi


murat_326
Şube Müdürü
24 Aralık 2023 17:25

Neden rahatsız oldun, ben yanlış bir şey yapmadım

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